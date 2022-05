Hennepplantage gevonden in bedrijfspand in Enkhuizen, 42-jarige man aangehouden

De politie heeft gisteravond een henneppantage aangetroffen op een bedrijventerrein in Enkhuizen. In een pand werden zo'n 80 tot 90 planten aangetroffen, meldt de politie. Een 42-jarige man uit Enkhuizen is aangehouden.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]