Bijlmerpark Theater is te klein: gemeente op zoek naar extra ruimte

Het Bijlmerpark Theater in Zuidoost heeft een dringende behoefte aan extra repetitieruimte, aan extra theaterzaalcapaciteit en meer ruimte voor voorzieningen zoals een foyer, garderobe, keuken, opslag en een werkplaats. Omdat het nog jaren kan duren voordat een nieuw theatergebouw is gerealiseerd, zoekt de gemeente naar extra ruimte voor de korte termijn.

Dat schrijft wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een lopend haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het Bijlmer Parktheater. De culturele infrastructuur in Zuidoost is namelijk nog onvoldoende. "Voor de huidige omvang en inwonersaantallen van het stadsdeel is er nu al een tekort aan voorzieningen en het stadsdeel zal de komende periode alleen maar verder groeien."

Het Bijlmer Parktheater is met slechts één zaal het enige theater in Zuidoost. Naast eigen voorstellingen en producties, wordt het gebouw ook gebruikt door verschillende stichtingen, waaronder Jeugdtheaterschool Zuidoost, We Are On The Move, Untold, Young Reporters en Going Social. "Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar ruimte voor cultuur, is een gebouw van circa 6.600 m2 nodig. Het huidig theatergebouw is circa 2.000 m2", aldus de wethouder.

Grootstedelijk gebouw

De Amsterdamse Kunstraad heeft afgelopen maart in de Culturele Investeringsrekening extra aandacht gevraagd voor Zuidoost. Volgens de kunstraad zijn investeringen hier urgent vanwege de groei van het stadsdeel in combinatie met de in te halen achterstand van de culturele infrastructuur. Omdat Zuidoost één theater heeft, met een te kleine zaal en amper horecafaciliteiten, in een gebouw dat niet voldoet aan de eisen van een hedendaags theater, adviseert de kunstraad om het Bijlmer Parktheater als ‘cultureel anker’ te verstevigen met een grootstedelijk gebouw.

Forse uitbreiding van het huidige theatergebouw ligt volgens Meliani vanwege de ligging in de zogeheten hoofdgroenstructuur niet voor de hand. Ze stuurt daarom aan op een nieuw theatergebouw. Omdat dit echter veel tijd kost, wordt voor de korte termijn gezocht naar extra (tijdelijke) huisvesting. Meliani benadrukt dat een besluit over de eventuele bouw van een nieuw theater moet worden genomen door het nieuwe stadsbestuur en de gemeenteraad.