Nieuwe ambtsperiode breekt aan voor Hoornse burgemeester: "Zes jaar is relatief kort"

De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn gaat vandaag in. “Zes jaar is relatief kort”, zegt Nieuwenburg in een portret dat vanaf vanavond te zien is bij WEEFF. Hij wil het werk dat hij begonnen is in zijn eerte periode in Hoorn graag afmaken en de komende jaren voortzetten.

Jan Nieuwenburg ambtstermijn - WEEFF/NH Nieuws

Jan Nieuwenburg werd 54 jaar geleden geboren in Haarlem. Na acht jaar raadslid te zijn geweest in die gemeente, werd hij in 2006 wethouder in Haarlem. Voor zijn burgemeesterschap van de gemeente Hoorn was Nieuwenburg al kort plaatsvervangend wethouder. Vanaf 17 mei 2016 is Nieuwenburg burgemeester van de gemeente Hoorn.

De 7 burgemeesters van West-Friesland

In het programma 'De 7 burgemeesters van West-Friesland' gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. Met het portret van Jan Nieuwenburg is de reeks compleet. De aflevering is vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.

In het portret ‘De 7 burgemeesters van West-Friesland’ vertelt Jan Nieuweburg niet alleen over de politieke agenda van de gemeente Hoorn. Hij vertelt ook openhartig over het gezin waar hij in is opgegroeid. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, waardoor hij al op zijn 15e leerde op eigen benen te staan. Een zorg van de burgemeester is de koopkracht van de inwoners van Hoorn. Hij vreest dat er komende jaren grotere verschillen gaan ontstaan in wat mensen kunnen besteden. Daar is ook een rol voor de gemeente weggelegd. "Daar moeten we waakzaam op zijn", zegt Nieuwenburg in het portret. Bekijk hier alle ander afleveringen van 'De 7 burgemeesters van West-Friesland'.