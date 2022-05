Meerdere meldingen van 'needle spiking' in horecagelegenheden in het centrum

De politie heeft de afgelopen maanden een 'handvol' meldingen ontvangen over drogering met een injectienaald. De incidenten gebeurden in horecagelegenheden in de binnenstad. Om welke gelegenheden het gaat kan de politie niet zeggen.

Rond de meldingen is nog veel onduidelijk. Zo is er volgens de politie geen bijkomend strafbaar feit gepleegd nadat de slachtoffers het gevoel hadden dat zij waren gedrogeerd. Ook kan niet meer worden vastgesteld of de slachtoffers inderdaad waren gedrogeerd en zo ja, waarmee. De politie roept slachtoffers op om direct bij een vermoeden naar een huisartsenpost te gaan.

De NOS publiceerde afgelopen week een interview met een 22-jarige vrouw die zei dat zij was gedrogeerd met een naald. De politie hield daarover tegen AT5/NH Amsterdam een slag om de arm, maar kan nu de meerdere meldingen toch bevestigen. Volgens de NOS zijn twee mannen van 19 jaar en een vrouw van 21 ook slachtoffer geworden in onder meer een Amsterdamse nachtclub. Die 21-jarige vrouw zegt wel van haar bankpas en airpods te zijn beroofd.

Het onderzoek naar de meldingen loopt nog. Wel blijkt het opsporen van verdachten volgens een politiewoordvoerder vooralsnog lastig, omdat de meldingen allemaal gaan over drogeringen in een menigte. Ook is niet duidelijk hoe groot het probleem echt is, omdat centrale registratie ontbreekt.