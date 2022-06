Een prima baan, maar geen huis: Denny was economisch dakloos

Toen klusjesman Denny Bindesrisingh (47) uit Hoorn na zijn scheiding op zoek ging naar een nieuw huis, bleek dat een enorme opgave. Al gauw had hij geen andere keuze dan in zijn werkbusje te slapen. In veel gemeenten krijgen daklozen als Denny niet de hulp die ze nodig hebben, ziet de Amsterdamse hulporganisatie De Regenboog Groep. "Ze vallen tussen wal en schip."

"Slaap altijd in de buurt van een wc." Als Denny één ding heeft geleerd van het leven op straat, is het zijn slaapplek goed uit te kiezen. "Als je ergens slaapt, dan doe je dat in de buurt van een ziekenhuis, benzinepomp of hotel." Niet alleen voor het sanitair, maar ook voor kraanwater. Zomaar een les uit de jaren dat Denny dakloos was, een moeilijke tijd die begon in 2013. Terwijl hij het kort daarvoor nog goed voor elkaar leek te hebben: hij was getrouwd, had een koophuis en een vast inkomen. Maar na zijn scheiding ging het mis. Het vinden van een nieuwe woning bleek lastig voor hem als zzp'er. Zo kwam hij in de opmerkelijke situatie terecht dat hij wel een inkomen had, maar geen dak boven zijn hoofd.

Quote "Per jaar zien we honderden aanmeldingen van economisch daklozen in Amsterdam" Jola Gosen, de Regenboog Groep

Hulporganisaties noemen mensen als Denny ook wel economisch daklozen of thuislozen. Ze hebben een baan en hebben het leven ogenschijnlijk aardig op de rit. Gemeenten zien hen als zelfredzaam, vertelt Jola Gosen van De Regenboog Groep. "Ze hebben geen psychische problemen of een verslaving. En daarom komen ze niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang." Eigenlijk gaat het met daklozen als Denny 'niet slecht genoeg', legt Jola uit. En zo valt deze groep mensen tussen wal en schip. Een steeds groter wordend probleem. "Per jaar zien wij honderden aanmeldingen van economisch daklozen in Amsterdam. Alleen al in 2021 hebben zich 1.200 mensen voor hulp bij ons gemeld."

De 'zelfredzame' dakloze "Een groeiend aantal mensen moet op straat overleven en is verstoken van elke vorm van hulp." Dat zegt ook Esmé Wiegman van Valente, de branchevereniging die zich inzet voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Omdat economisch daklozen of thuislozen geen 'grote hulpvragen' hebben, zoals een verslaving of psychische aandoening, worden ze door gemeenten bestempeld als 'zelfredzaam' en hebben daarmee geen recht op steun. "Deze daklozen zouden met een beetje steun al geholpen zijn, maar die is er niet. Herstel begint met een dak boven je hoofd." Deze grootste en snelst groeiende groep wordt volgens Wiegman niet meegenomen in de CBS-cijfers. "Ook deze mensen zijn heel kwetsbaar en zichtbaar in het straatbeeld van steden. Steeds vaker krijgen we belletjes of mailtjes van bezorgde mensen omdat er iemand met een slaapzak in het park ligt." Verder is er een leeftijdsbegrenzing, dus 65-plussers en minderjarige kinderen, die onder hun ouders vallen, tellen niet mee. "Begin 2019 zijn 514.000 mensen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen. Een deel van hen verblijft in het buitenland, maar het merendeel zijn mensen zonder woon- of briefadres. Dat zijn dus mensen die tijdelijk ergens logeren, of in hun auto of op straat slapen."

Met het project Onder De Pannen wil De Regenboog Groep deze mensen aan tijdelijke woonruimte helpen. Amsterdammers die een kamer over hebben, kunnen zich aanmelden en zo een economisch dakloze wat vaste grond onder de voeten te bieden. Doel is om te voorkomen dat deze mensen op straat verder in de problemen komen. Ook Denny kwam na jaren zonder vaste woonplek via Onder De Pannen uiteindelijk in een huurkamer in Amsterdam terecht. "Dat gaf een hoop rust", vertelt Denny. Hij kon prioriteiten stellen en zich richten op het vinden van een permanente woonplek.

Quote "Toen ik voor het eerst binnenkwam, ging ik op de trap zitten en heb ik tranen van blijdschap gehuild" Denny Bindesrisingh

En dat is gelukt: begin dit jaar kreeg hij van een woningcorporatie bericht dat hij bovenaan een wachtlijst stond. "In februari kreeg ik de sleutel. Een onbeschrijfelijk moment, ja." En zo zit klusjesman Denny weer te meten, te zagen en te schilderen. "Maar nu in mijn eigen huis. Het moment dat ik voor het eerst binnenkwam, ben ik op de trap gaan zitten en heb ik tranen van blijdschap gehuild. Het was een overwinning." De Regenboog Groep richt zich met Onder De Pannen specifiek op Amsterdam, en recent is hiervan ook een landelijke variant opgezet. Jola hoopt dat het succesverhaal van Denny mensen inspireert om iemand tijdelijk onderdak te geven. "Momenteel staan er bij ons 500 economisch daklozen op de wachtlijst voor een kamer. We hopen dat mensen zien wat voor goeds ze met een extra kamer kunnen doen. Iemand krijgt zo de rust om zijn of haar leven weer op te bouwen."