Amsterdam NL V Brand verwoest oefenruimte Amsterdamse band Nits: "Dit is verschrikkelijk"

Bij de brand naast een hotel aan de Molenwerf in Sloterdijk is de oefenruimte van de Amsterdamse band Nits verwoest. De band (vroeger bekend als The Nits) maakte al ruim veertig jaar gebruik van het gebouw, dat vroeger een sportzaal was.

Inter Visual Studio

Bandleden Rob Kloet (drums) en Henk Hofstede (gitaar, zang) staan achter het afzetlint. Met onmacht moeten ze aanzien hoe hun geliefde ruimte wordt opgeslokt door de vlammen. " Ik kreeg een berichtje van Rob, de drummer van de band", vertelt zanger Henk Hofstede. "Het alarm was afgegaan en hij is gaan kijken. Toen was het al erg aan het fikken. Het is denk ik helemaal verloren." Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat de situatie er niet goed uitziet. "Wat we op dit moment weten is dat de brand aan de achterzijde begonnen is, aan de buitenzijde", aldus woordvoerder Thijs van Nieuwenhuizen. "Er ligt ook veel werk van die band opgeslagen, dus het is heel spijtig dat het nu grotendeels verloren lijkt te gaan."

The Nits Al bijna 50 jaar staat de popformatie op de planken. The Nits, zoals ze lange tijd heetten, heeft door de jaren heen verschillende samenstellingen gehad. De grootte van de band varieerde tussen drie en acht personen, maar altijd zaten drummer Rob Kloet en natuurlijk zanger Henk Hofstede erbij. The Nits stonden in de jaren '80 met verschillende nummers en albums lange tijd in de hitlijsten. Onder andere met de singles Nescio en In the Dutch mountains kreeg de band bekendheid. Sinds midden jaren '80 werd hun muziek opgenomen in het gebouw dat ze vandaag in vlammen op zagen gaan. De band doopte de ruimte om tot 'De Werf-studio'.

Quote "We hebben net een nieuwe plaat gemaakt en de tapes liggen daar" Henk Hofstede, zanger nits

Nieuwe plaat De schade lijkt enorm, zowel financieel als emotioneel. In de oefenruimte stond belangrijk materiaal. "Onze hele aparatuur staat daar, onze instrumenten, een gedeelte van ons archief ligt daar, onze studio", somt Henk Hofstede op. "We hebben net een nieuwe plaat gemaakt en de tapes liggen daar. De computers staan er, noem maar op. Dat is de grote waarde, de emotionele waarde van een band die bijna 50 jaar bestaat en waarvan dit wel echt onze werkplaats was. Dat is een enorme slag. Een enorme messteek. Dit is verschrikkelijk."

Lees ook Grote brand naast hotel in Sloterdijk