Overveners gematigd positief over streep door flexwoningen Blekersveld: "Wantrouwen groot"

Nu er in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Bloemendaal, een streep is gezet door flexwoningen op Blekersveld in Overveen, zijn veel omwonenden opgelucht. Maar ze staan niet te juichen en dat heeft alles te maken met het gebrek aan vertrouwen in de lokale politiek. "Er is teveel gebeurd", zo vertelt Gert Valster van stichting Blekersveldgroen. "We willen dit eerst zien met afgedekte besluiten."

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Bloemendaal een nieuwe coalitie krijgt met vijf partijen, namelijk D66, GroenLinks, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal. Voor het eerst in de geschiedenis is de VVD geen onderdeel van de coalitie. De nieuwe coalitiepartijen zijn het eens geworden over het hete hangijzer Blekersveld en willen daar geen flexwoningen in de toekomst. De coalitie gaat op zoek naar geschikte locaties elders en wil de flexwoningen in toekomst eerlijk verdelen over de verschillende dorpskernen.

"Het wantrouwen in de Bloemendaalse politiek is dusdanig groot, dat we het eerst zwart op wit willen zien en dan geloven"

Omwonenden van Blekersveld, verenigden zich in 2018 als stichting Blekersveldgroen en willen het liefst een groen park op het stuk grond naast hun wijk. Toen ze twee jaar geleden te horen kregen dat de gemeente Bloemendaal de grond had aangewezen als plek voor tijdelijke woningen voor statushouders, voelden ze zich compleet overvallen. Ook vonden ze dat ze buiten spel waren gezet door de gemeente omdat ze niet mochten inspreken, zoals bij andere locaties in Bloemendaal wel is gebeurd.

En dit maakt dat ze weinig vertrouwen hebben in de plannen van de nieuwe coalitie voor permanente woningbouw op Blekersveld, ondanks dat de nieuwe coalitie wil inzetten op een zorgvuldig participatietraject. "Het wantrouwen in de Bloemendaalse politiek is dusdanig groot, dat we het eerst zwart op wit willen zien en dan geloven."

Permanente woningbouw op Blekersveld ziet stichting Blekersveldgroen niet als ideaal, maar Gert Valster is wel bereid om hierover te praten. "We willen even kijken wat de nieuwe coalitie gaat doen, of ze met ons komen praten. Want je moet wel altijd praten denk ik. "

Akkoord

De nieuwe coalitie heeft in het akkoord ook een besluit genomen over het andere hete hangijzer binnen de gemeente, namelijk Oldenhove. Daar moeten zo snel mogelijk negentig statushouders en zestig andere urgent woningzoekenden worden geplaatst. Het gebouw wordt voor de komende tien jaar gebruikt voor gemengde opvang.

Het hele nieuwe coalitieakkoord ziet Valster als een cultuurshock voor de gemeente Bloemendaal. "Als ze het waar kunnen maken, dan ben ik een heel tevreden mens, maar ik moet dat nog zien."