Nieuwe Kerk verzamelt verhalen over Juliana: "Majesteit, geitjes zijn altijd meisjes"

De Nieuwe Kerk in Amsterdam bereidt een grote tentoonstelling voor over koningin Juliana, die daar bijna 75 jaar geleden werd ingehuldigd. Met een busje worden in het hele land verhalen opgehaald over ontmoetingen met de toenmalige vorstin. En natuurlijk mag een stop in Julianadorp daar niet bij ontbreken.

Haar verhaal wordt met camera's opgenomen door Claire Schreiner van De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met een speciaal bestickerde Volkswagenbus is ze komen voorrijden bij de Ontmoetingskerk in Julianadorp. "Het wordt een tentoonstelling over Juliana en haar idealen. Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat ze ingehuldigd werd in De Nieuwe Kerk, dus dit is een mooi moment."

"Het was een feestelijke dag in Julianadorp. De koningin zou komen! Ik zat bij de Culturele Vereniging en we hadden een cadeau: twee geitjes", vertelt de 91-jarige Guurtje Maats-Rijkers. Zij ontmoette de vorstin in 1969. "Juliaantje kwam en keek zeer verheugd. Er waren veel mensen, veel deftige heren. En wij stonden daar met die twee eenvoudige geitjes."

"Juliaantje was heel blij met de geitjes en ze vroeg: 'Zijn dat broertjes, mevrouw? '", vertelt mevrouw Maats-Rijkers verder over haar ontmoeting. "Toen zei ik: 'Majesteit, broertjes? Het zijn geitjes en dat zijn altijd meisjes'. Toen zei ze: 'Oh wat ben ik toch dom'. Toen moesten we allemaal vreselijk lachen. Maar ze ging erg blij weer weg. Het was een feestelijke ontmoeting."

"Wat heel erg naar voren komt, is dat ze echt een vrouw van het volk was. Dat hoor ik van de meeste mensen. Ze was heel toegankelijk en was wars van protocol", zegt Claire Schreiner van De Nieuwe Kerk over de verhalen die ze binnen krijgen. "Maar ze had ook haar idealen en wilde het land moderner maken. En mensen zijn heel erg vereerd dat ze haar ontmoet hebben."

Verhalen

Uit alle verhalen die binnenkomen wordt een selectie gemaakt voor de tentoonstelling die dit najaar van start gaat. "Het is voor mensen vaak een bijzonder moment geweest. Echt verhalen van ooggetuigen halen we op. Die worden een groot onderdeel van de tentoonstelling, naast verhalen van historici. We blikken echt terug op haar periode als vorstin. 15 oktober gaat de tentoonstelling open."