Unieke, gigantische scheepsbar onder de hamer: "Het is een toeristische trekpleister"

Drink je graag een biertje aan de bar en heb je iets met de scheepvaart? Dan is de scheepsbar van restaurant d'Oude Clipper in Egmond aan Zee wellicht iets voor je! De eigenaar van het restaurant gaat met pensioen en de inboedel wordt geveild. Topstuk is de scheepsbar die sinds 1974 in het restaurant te bewonderen is. Je moet er wel wat ruimte voor hebben, want het gevaarte is tien meter lang en vijf meter breed.

Met pijn in het hart neemt eigenaar Arno Duijf na zestien jaar afscheid van zijn restaurant. Hij gaat op 67-jarige leeftijd van zijn pensioen genieten. Twee jaar lang heeft het iconische restaurant te koop gestaan. "Er was tijdens coronatijd weinig animo, niemand wilde het overnemen. Er komen nu appartementen in het pand. Het is 'jammer maar helaas', maar het niet meer hoeven is ook wel erg fijn."

De hele inventaris van het restaurant wordt nu geveild. Stoelen, servies, lampen en zelfs het menubord hangen vol met veilingnummertjes. Belangstellende konden vandaag door de spulletjes snuffelen tijdens een kijkdag. De bar in de vorm van een schip is wel het meest in het oog springende kavel. "Het is echt uniek", vertelt veilingmeester Lois Karel. "Er is al veel belangstelling voor dus hij gaat sowieso van de hand. Hoeveel het op moet leveren is voor mij nog een raadsel."

Vissen niet meegeleverd

De koper moet de bar zelf wel demonteren, en de vissen die om het schip zwemmen worden niet meegeleverd: "Die krijgen een nieuw huisje bij een kennis van mij", vertelt Duijf lachend, die hoopt dat de boot wel weer in een horecazaak terecht komt. "Het zou mooi zijn als dat in Egmond aan Zee is, maar vindt maar eens een pand waar dit past. Ik denk meer aan een groot grachtenpand in Amsterdam. Het zou in ieder geval een geweldige toeristische trekpleister worden."

De online veiling van de inventaris van d'Oude Clipper in Egmond aan Zee is op dit moment geopend voor biedingen. Op dinsdag 17 mei 2022 sluit de veiling om 19:00 uur. Arno Duijf staat in ieder geval niet meer aan het roer van zijn scheepsbar en dat valt hem toch wel zwaar: "Ik ga het echt wel missen, vijftig jaar horeca is niet niks maar vrije tijd is ook lekker."

Benieuwd naar de scheepsbar? Bekijk dan onderstaande video