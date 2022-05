Opgehoogd en ingepakt met zeil: militairen en waterschap oefenen 'dijkoverstroming'

Het is niet alleen een spectaculair gezicht, maar vooral een noodzaak om watersnoodsituaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Als er een watersnoodsituatie zich voordoet, kan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een beroep doen op het geniebataljon van Defensie. Afstemming en samenwerking, moeten dan naadloos verlopen. Dat wordt geoefend.

De Oosterdijk wordt over een lengte van 150 meter in zeildoek verpakt. Militairen lopen af en aan met zandzakken om het doek vast te leggen. "Het is een soort regenjas, die bij zware neerslag of golfoverslag de dijk beschermt tegen erosie. Erosie – het afvoeren van grondmateriaal door het water – verzwakt de dijk."

"Het is windkracht 8, de wind slaat vanuit het oosten over de dijk heen en ter plekke moeten de oplossingen worden bedacht", legt Marko Cortel, woordvoerder namens hoogheemraadschap uit.

Maar geen paniek, verzekert Cortel. Aan de Omringdijk bij Andijk mankeert in de praktijk niets. "De locatie is fictief: deze dijk kan nooit te laag zijn. Maar de plek is gewoon een hele fijne plek om rustig te kunnen oefenen."

Voorbereid op nood

Want mocht het ooit zover komen, zoals in Limburg, dan kan het hoogheemraadschap in crisissituaties een beroep doen op Defensie voor ondersteuning. Cortel:" We merken dat het klimaat verandert en dat de gevolgen daarvan voelbaar zijn. Gevolgen van bijvoorbeeld stormen (Dudley, Eunice, Franklin) of hevige regen kunnen veel mensen raken. Dan is het goed dat alle hulpdiensten elkaar goed kunnen vinden en elkaars werk en procedures kennen."

En ook de komende dagen worden er nog watersnoodsituaties nagebootst. Zo zal er in Medemblik een noodgemaal gebouwd moeten worden en in Stede Broec dreigt een polder te overstromen. Cortel: "Dit soort oefeningen zijn altijd belangrijk – vroeger, nu en in de toekomst. Blijven oefenen, blijven analyseren of je protocollen nog werken. Blijven checken of je mensen nog steeds met het materieel overweg kunnen."