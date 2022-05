Pupcakes, pannenkoeken en kurkumapretzels: Maureen du Toit maakt hondenkookboek

Er bestaan al honderden kookboeken voor mensen, maar ook kookboeken voor honden zijn in opmars. Honden zijn vaak, net als hun baasjes, echte lekkerbekken. In haar nieuwe boek deelt Maureen du Toit, foodie in hart en nieren, recepten voor verantwoorde snacks voor je trouwe viervoeter.

Presenteren, schrijven, acteren en yogales geven: Maureen du Toit is van alle markten thuis. Nu heeft ze ook een boek geschreven, met daarin verantwoorde snacks voor je hond: Het Happy Hond Kookboek. "Mijn uitgever wilde dat ik een kookboek ging schrijven. Maar er bestaan al zoveel mensen kookboeken en ik had niet echt iets vernieuwends", vertelt Du Toit aan NH Nieuws.

"Onze hond Bella was dol op pannenkoeken en jatte een keer een stapel", vertelt ze. Vanaf dat moment werd het een traditie om apart voor haar hond een pannenkoek te bakken. "Op Pinterest ontdekte ik een bakkerij voor huisdieren in Australië en toen besloot ik een hondenkookboek te gaan schrijven met cupcakes, brownies en pannenkoeken. Speciaal afgestemd op honden."

Pupcakes en jellydonuts

In het boek vind je recepten van appel-kurkumapretzels tot pupcakes met appel en banaan, en van zoete-aardappelpoffertjes tot peanut butter-en-jellydonuts. Allemaal baksels en tussendoortjes, die makkelijk te maken zijn.

Om de recepten te testen, waren er natuurlijk proefkonijnen nodig. Zelf koos Maureen ervoor om haar recepten door de hond van haar ouders te laten uitproberen. "Mijn hond Bella was inmiddels overleden, dus ik heb mijn recepten grotendeels afgestemd op Luca. Maar ook andere honden uit mijn directe omgeving waren proefkonijn."

Alle recepten in het boek zijn lager in vet en zonder suiker. "Dan krijg je een stuggere structuur in het eindresultaat." De recepten in het boek zijn vooral bedoeld als snack.