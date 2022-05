Een nieuwe lockdown? "Groter gevoel van 'krijg de tering' onder kwetsbare jongeren"

Niemand zit te wachten op een nieuwe lockdown in de herfst. Toch waarschuwen experts daarvoor, berichtte de NOS . Zeker voor een kwetsbare groep jongeren in Noord-Holland zal de klap groot zijn als de boel weer op slot gaat, zeggen jongerenwerkers. Of zijn we nu beter voorbereid, met de kennis van de vorige twee lockdowns? 'Zorg dat jongeren naar school en sport kunnen blijven gaan.'

"Een lockdown doet veel op emotioneel gebied", zegt Mike van der Velde, oprichter van de jeugdzorginstelling Wij Zijn BROER! in Alkmaar. Hij behandelt vooral de 'kwetsbare groep': jongeren met psychische problemen, verslavingen of gedragsproblemen. "Het triggert een gevoel van eenzaamheid en dat kan weer leiden tot depressie, angst en dergelijke klachten."

Bij een nieuwe lockdown zal de klap groot zijn voor zo'n kwetsbare groep, juist nu de wereld weer open is, we weer kunnen verbinden en er weer hoop is, zegt Van der Velde. Volgens hem zal bij de jongeren met wie hij werkt het gevoel van 'krijg allemaal de tering' meer toenemen: ze hebben dan het idee dat ze niet meer zoveel te verliezen hebben. "Hun weekenden worden met een nieuwe lockdown afgenomen, het plezier en vertier. De verbinding met leeftijdsgenoten is weg. Dat wat maakt dat je plezier uit het leven haalt, valt weg en leidt tot een gevoel van eenzaamheid."

Waar Van der Velde eerst vooral werkte met hangjongeren en jongeren die met criminaliteit te maken hebben, is daar nu ook een groep bijgekomen die kampt met zulke mentale problemen. "Die wisseling is gelijk opgekomen met corona."

Voor Stern (21) was de coronatijd een zware periode, waarin hij kampte met depressieve gevoelens, maar het heeft hem wel het een en ander doen inzien. Hij merkt bijvoorbeeld om zich heen dat leeftijdsgenoten naar de kroeg gaan als een soort van coping. "Maar dat is meer een tijdelijke oplossing. Ik vind uitgaan niet meer zo belangrijk. Ik merk dat sporten mij veel meer mentale en constructieve support geeft."

Toen hij het nieuws over dreigende nieuwe maatregelen in de herfst hoorde, baalde hij wel. "Maar ik wil er ook meteen het beste van maken. Dan ga ik maar lekker buiten sporten in het park, mocht de lockdown echt komen."

Zijn advies is daarom dat de overheid zich meer op sport moet richten. "En op scholen. Ik heb zelf online les gehad, en eerlijk gezegd is me daarvan helemaal niks bijgebleven."

Online college

Het belang van fysiek onderwijs kan voorzitter van ASVA Studentenvakbond Emma Buining beamen. Als studentenbelangenbehartiger vond zij dat studenten in de vorige twee lockdowns als 'afvoerputje' zijn behandeld. "Nog een lockdown waarbij studenten op de allerlaagste plek worden gezet en waar er weer niet aan hun belangen en mentale gezondheid wordt gedacht, is desastreus. We hebben geleerd dat thuisonderwijs niet alleen slecht is voor de mate waarin studenten kennis opdoen, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling in het algemeen."