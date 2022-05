Rob uit Boer zoekt vrouw zoekt verder naar de ware: "Er lopen nog genoeg vrouwen"

Ruim 2,8 miljoen kijkers zagen zondag in de slotaflevering van het programma Boer zoekt Vrouw, hoe Rob de Boer uit Spierdijk nog altijd op zoek is naar de ware liefde. Maar ondanks dat het televisie-avontuur niet uitmondde in een relatie, geeft de witlofkweker de moed niet op. "Ik ga gewoon weer op liefdespad."

Gezocht: vrolijke, eerlijke vrouw, met een hart van goud. En dan het liefst ook iemand die gezelligheid met zich meebrengt. Rob de Boer weet heel goed wat hij wil. "Een relatie moet een verrijking zijn", zegt hij een dag na de laatste aflevering van het succesvolle programma, de reünie. Rob was één van de tien boeren die dit seizoen werd gevolgd. Het aantal brieven dat hij ontving – 8 in totaal – was niet voldoende om het tv-programma te halen, maar zijn avonturen waren wel via de webserie te volgen. Kluizenaar De agrariër uit het West-Friese Spierdijk werd opgegeven door vrienden. In februari vorig jaar begon de liefdesreis, die gisteravond pas eindigde. "Het was een mega-ervaring. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Het enige vervelende is dat ik al die tijd mijn mond moest houden, vanwege de geheimhouding. Er komt veel op je af, maar je kunt het niet delen. Daardoor leef je als een soort kluizenaar. Maar dat is nu voorbij. Nu kan ik weer de 'gewone' Rob zijn." "Ik was redelijk snel klaar met lezen", zegt Rob over de brieven. "Met drie vrouwen heb ik contact gezocht. Met één daarvan ben ik zelfs een weekend weggeweest. Dat was heel gezellig en we hebben elkaar goed leren kennen. Uiteindelijk was het 'net niet' en zijn we als goede vrienden uit elkaar gegaan."

Rob is vader van Olivier (8), die syndroom van Down heeft. "Hij is altijd vrolijk, maar heeft wat meer zorg nodig. Mocht er een vrouw in mijn leven komen, dan is het wel belangrijk dat zij ook met hem goed overweg kan." De Spierdijker, die alleen maar positieve reacties ontving na zijn deelname, geeft de moed zeker niet op. "We gaan gewoon weer op liefdespad. Wie weet krijg ik nog eens een mooie brief, staat er iemand op de stoep of tref ik iemand op de kermis. Er lopen nog genoeg vrouwen rond, dus de ware zal er gerust tussen lopen."