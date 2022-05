Medemblikker geschopt en geslagen bij woningoverval, verdachte spoorloos

Bij een woningoverval aan de Koggenlaan in Medemblik is gisteravond een 49-jarige man gewond geraakt. De overvaller bedreigde de bewoner, dwong hem zijn eigendommen af te staan en is er daarna op de fiets vandoor gegaan. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

AT5 / Luuk Koenen

Rond 22.30 uur werd er aangebeld aan de Koggenlaan in Medemblik. De bewoner opende de deur. Voor hem stond een man die hem bedreigde en eiste zijn eigendommen af te staan. Vervolgens werd hij door de overvaller geschopt en geslagen. De bewoner is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen. Na de overval is de verdachte er op de fiets vandoor gegaan in de richting van het Koningin Emmapark. De politie heeft in de omgeving van de Koggenlaan naar de verdachte gezocht maar heeft nog niemand aangehouden. Bij de zoektocht naar de verdachte is een fiets gevonden, maar de politie heeft niet bevestigd dat deze van hem is. De politie zet het onderzoek naar de verdachte voort en zoekt naar getuigen en mogelijk ook camerabeelden die kunnen helpen bij het opsporen.