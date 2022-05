Tunnel-omleidingen blijven voor frustratie zorgen, maar pontproblemen bleven uit

Henk kan er nog steeds met zijn pet niet bij. Vanuit Driehuis kon hij door de afsluitingen en omleidingen niet door zowel de Wijker- als de Velsertunnel, zegt hij. "Mijn chauffeur moest een ritje naar Castricum maken. Hij moest helemaal naar Rottepolderplein en dan weer terug via de verbindingsroute... echt, ik snap niet dat er niemand eens zegt: stoppen met dat geouwehoer."

Gerrit van Egmond van de dierenambulance wist zijn routes gisteren wel door de Velsertunnel te plannen en heeft dus een beter weekend achter de rug. "Het ging soepel, ik ben verschillende keren heen en weer gependeld en er was gewoon helemaal niks, het verkeer in de tunnel reed lekker door."

Dat was beter dan vorige week. "Toen stonden we steeds vast en hebben we een paar keer stiekem de busbaan gepikt. Dat mogen wij, in tegenstelling tot gewone hulpdiensten, eigenlijk niet."

