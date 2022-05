Basketbalclub Apollo krijgt geen licentie voor competitie wegens problemen met financiering

Apollo Amsterdam, de basketbalclub die de Apollohal als thuisbasis kent, heeft geen licentie gekregen om volgend seizoen te mogen spelen in de BNXT League. De Amsterdammers hebben de financiering namelijk niet op orde.

De BNXT League is een combinatie van het hoogste niveau van de Nederlandse competitie en die van de Belgen. De clubs die meedoen aan de competitie moesten van de organisatie voor 15 mei het budget op orde hebben. Dat is Apollo niet gelukt, dus hebben zij de nodige licentie niet ontvangen.

"Er is tachtig procent van het budget binnengehaald", schrijft Apollo in een statement op de eigen website. Vanwege de komst van nieuwe sponsoren gelooft de club er nog steeds in dat het nodige budget rond gaat komen. "Wij gaan ervan uit dat wij ons binnen afzienbare tijd alsnog aan gaan melden."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Apollo moeite heeft om de licentie binnen te krijgen. In 2020 viel, vanwege de coronapandemie, de hoofdsponsor van het team weg. Daardoor was ook toen het budget niet op orde. De club begon een inzamelingsactie en wist uiteindelijk genoeg geld op te halen om toch de licentie te krijgen.