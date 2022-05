Hoge temperaturen en dus massaal op pad: "Het water is wel nog te koud nu"

Met het prachtige weer dit weekend, trokken veel mensen erop uit. Zo geniet Noord-Holland van een zomerse dag in mei. Strand, terras, fietsen, zee en ijsjes, niemand kwam iets tekort. "Gisteren hebben we gesupt in Alkmaar en vandaag zijn we naar het strand met de bus", vertelt een strandganger in Egmond aan Zee.

Met pieken van wel 24 graden was het perfect weer om op pad te gaan. Uitgerekend Noord-Holland kent de perfecte plekken om van dit mooie weer te genieten. En dus maakte onze NH-verslaggever vandaag een ronde langs de hotspots in de provincie, en genoot zo zelf ook nog van het weer. Strand Het strand bij Egmond aan Zee was al vroeg deze middag goed vol. "Lekker afkoelen in de zee", zegt een strandganger stoer. Al snel bleek het water toch wel erg koud te zijn: "Ik ga weer lekker in de zon liggen!"

Quote "Wij zijn met de Solex gekomen, helemaal vanuit Noord-Scharwoude" fietser

Ook werden er vandaag genoeg zandkunstwerken gebouwd. Waar de een koos voor een prachtig kasteel, groef de ander liever een groot gat in het zand. En natuurlijk werd er door de aller jongsten ook nog met netjes gevist. "Garnalen, kleine krabbetjes en een lange worm", zaten tussen de vangst. Duinen Schoorl bleek ook populaire, het dorpje langs het duin trok de nodige fietstoeristen aan. "Lekker langs de duinen van dorp naar dorp." Lange afstanden werden ook afgelegd. "Wij zijn met de Solex gekomen, helemaal vanuit Noord-Scharwoude", vertelt een vrouw. "Ik hoor net dat we zo nog naar Bergen gaan", lacht ze. Stad In de stad was het ook druk. Volle terrassen en blije gezichten. "Wij zijn lekker aan het borrelen vandaag. Het is lekker weer, dus wat ga je anders doen", lacht een vrolijke terrasgast op het Waagplein in Alkmaar. Met ijsjes en biertjes probeerden de Alkmaarders het hoofd koel te houden. Alle smaken ijs kwamen voorbij. "Vanille, mango, aardbei", klinkt het smullend. "Mijn favoriete ijssmaak." En tijdens het opeten van de ijsjes werd er natuurlijk enthousiast naar langsvarende bootjes in de grachten gezwaaid.