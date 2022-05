'Maestro'-concert voor niet-BN'ers: "Ik vind het een beetje eng"

Je moet het maar durven: totaal onervaren de baton (dirigeerstok) in de hand nemen en een orkest leiden, terwijl je ook nog publiek hebt. Dat 'Maestro-gevoel' krijgen zes kandidaten vrijdag in Zaandijk. Het concept is vrijelijk overgenomen van het bekende tv-programma, alleen werkt de Harmonie NUEVO met niet-BN-ers. Ook leuk.

"Ik vind het wel een beetje eng", bekent kandidaat Mieke Konijn voordat ze haar repetitie in gaat. "Want ik heb niet zo heel veel muzikaal talent. Maar natuurlijk komt het goed. Het orkest helpt me, we doen het samen."

Afgaande op de woorden van de eigenlijke dirigent van het orkest, Betty Bakker, hoeft Mieke zich niet veel zorgen te maken. "Lastig", zegt ze over het stuk dat Mieke speelt (Baker Street van Gerry Rafferty), "maar moet je eens kijken hoe mooi ze ervoor stond. Ze leek wel een danseres, niemand kon uit de maat gaan. En ook netjes de solist bedanken aan het eind, toppie!"

Tekst loopt door onder de afbeelding.