Vlammen slaan uit dak van flat in West

De brand ontstond rond 5.50 uur. Op foto's van een omstander is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Ook was er veel rook te zien.

"De brand was ontstaan op het dakterras en is naar binnen geslagen via de dakkapel", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Het is tot een gedeelte van de zolderverdieping beperkt gebleven."

Er raakte niemand gewond. Vanwege de brand moesten er wel vier panden met in totaal twaalf woningen korte tijd ontruimd worden. De brandweer had de brand volgens de woordvoerder snel geblust. Inmiddels zijn alle bewoners daarom weer thuis.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand vanochtend heeft kunnen ontstaan. "Er kunnen verschillende oorzaken zijn", zegt de brandweerwoordvoerder.