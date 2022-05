Hoefgetrappel in de straten van Assendelft: kortebaandraverij terug van weggeweest

De start van het kortebaanseizoen is gisteren begonnen in Assendelft. Traditioneel gezien trapt het dorp de eerste van 25 races af, maar deze keer was het niet zo vanzelfsprekend dat Assendelft het decor zou zijn. Een nieuwe organisatie vanuit de inwoners en staleigenaren maakte dat mogelijk. Zaterdag waren vooral positieve geluiden te horen.