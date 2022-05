Zo werd het Songfestival-optreden van S10 beleefd

Het was een vlekkeloos optreden van S10 tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Op social media waren de reacties lovend, en voor de buis werd volop meegeleefd. Een compilatie.

Al vroeg op de avond zitten de eerste mensen klaar in Dorpshuis de Nieuwe Haven in Abbekerk. Het dorp waar Stien den Hollander, zoals zangeres S10 heet, opgroeide. Op groot scherm wordt gekeken naar het Songfestival. Tekst gaat verder onder de video.

Dorpshuis Abbekekerk volgt S10 - NH Nieuws

En dat het niet alleen draait om S10 ondervonden we dankzij de familie Jong in Hoogkarspel. Er worden punten uitgedeeld aan de landen. En als we het danswerk van Dionne zien, gaat bij haar Frankrijk hoge ogen gooien. Tekst gaat verder onder de video.

Dansen op Frankrijk tijden Songfestival - NH Nieuws

En toen was eindelijk land nummer elf aan de beurt, S10 dus. En bij deze Songfestival-vriendengroep in Bovenkarspel ging het dak eraf. Tekst gaat verder onder de video.

Songfestivalfans feesten met S10 - NH Nieuws

Ook de oud-mentor van S10, Ilse Kuit, keek natuurlijk naar haar oud-leerling. Eerder deze week werd Ilse nog geroemd door S10 voor haar hulp tijdens een moeilijk jaar. En aan de duim te zien in de video, is Ilse tevreden over het optreden. Tekst gaat onder de video.

Oud-mentor volgt S10 - NH Nieuws

En de reacties na afloop? Lovend. Vooral uit Nederland, maar ook internationaal. Zo was de Engelse schrijfster J.K. Rowling, bekend van de Harry Potter-boeken, lyrisch over S10. Dus ongeacht het eindresultaat mag S10 trots zijn op wat ze heeft neergezet.