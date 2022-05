Auto op zijn kop op de A4: gewonden naar het ziekenhuis en afrit dicht voor onderzoek

Op de afrit van de A4 richting Den Haag is rond 21.15 uur een ongeluk gebeurd waarbij een auto over de kop is geslagen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Alle drie de inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege onderzoek van de politie is de afrit afgesloten. Er staat nu ongeveer 4 kilometer file.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat er nog iemand in de auto zat toen de hulpdiensten aankwamen. "De persoon zat niet bekneld", vertelt hij. De andere twee inzittenden waren al uit de auto, ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet zeker is wat er is gebeurd. "Even verderop in de berm staat nog een auto. Onderzoek van de verkeersspecialisten moet uitwijzen of er betrokkenheid is met de auto die over de kop geslagen is."

Vanwege het onderzoek zijn de afrit en een aantal rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat er 4 kilometer file staat, wat zorgt voor een vertraging van een half uur.