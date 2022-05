Oekraïense vluchtelingen bezoeken Sprookjeswonderland en krijgen uitleg over opvang

Een groep Oekraïense vluchtelingen kreeg in Sprookjeswonderland uitleg over de toekomstig opvang en brachten een bezoek aan het pretpark. En dat leverde veel blije gezichten op.

Burgemeester Eduard van Zuijlen ontving met behulp van een tolk de vluchtelingen. Via een presentatie kregen ze uitleg hoe die opvanglocaties eruit komen te zien. Daarnaast was er dus ook de mogelijkheid om Sprookjeswonderland te bezoeken. Iets waar veel gezinnen maar al te graag gebruik van maakten, en wat blije gezichten opleverde.

Al eerder werd duidelijk dat samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 180 woonunits gaan bouwen Lutjebroek en Hoogkarspel. Goed voor de opvang van zo'n 250 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is er ook nog een reservelocatie in Enkhuizen beschikbaar mocht het nodig zijn.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]