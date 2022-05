IJmond NL V Toeristische attractie Tata Steel vanwege uitstoot in de remise: "Jammer, maar ook begrijpelijk"

De excursietrein die 's zomers één keer per maand over het terrein van Tata Steel rijdt, komt stil te staan. De directie van het staalconcern vindt dat het laten doorrijden van de op gestookte locomotief geen goed signaal. Tata Steel zegt serieus bezig te zijn het bedrijf schoner te maken. Hoe pijnlijk het bedrijf het ook vindt voor de zeventig vrijwilligers en de toeristen die 's zomers een ritje maken, de schadelijke uitstoot die daarmee gepaard gaat is niet langer verantwoord.

Ger de Graaff en Emiel Rijbroek zijn twee leden van de harde kern van de stoomclub, een gezelschap van (oud-)Hoogovenswerknemers. Een paar ochtenden per week zijn ze bezig om de locomotieven in conditie te houden. Dat werk luisterde vooral de laatste weken nauw, want na 2,5 jaar zat er eindelijk weer eens een rit aan te komen. Ze stonden popelen om de kolen op het vuur te gooien om eindelijk weer eens belangstellenden over het terrein van Tata Steel te rijden. "Totdat we hoorden dat het niet meer mag vanwege de CO2-uitstoot", zegt Emiel Rijbroek, al 47 jaar in dienst van de staalfabriek. "Dat vind ik heel er jammer, want het is toch echt een stukje promotie", zegt hij. "Je laat zien wat je als bedrijf doet en maakt. Mensen die mee gaan met de trein, weten ze vaak niet wat ze zien. Ze verbazen zich erover hoe groen het hier is."

Quote "Heel jammer, maar we moeten ermee leven" Ger de Graaff, lid van de stoomclub

Hoewel ze balen van de maatregel, hebben deze twee leden van de stoomclub ook begrip. Ger de Graaff: "Het bedrijf zal iets moeten doen aan de uitstoot. Totdat dat geregeld is, zullen bepaalde maatregelen moeten worden genomen. Dat dat ons nu treft, is jammer. Maar we moeten er mee leven." En zo zou de kerstrit van eind december 2019 wel eens de laatste tocht kunnen zijn geweest, al blijven ze hopen. Rijbroek: "Misschien, als de problemen met schadelijke uitstoot in het bedrijf voorbij zijn, dat we dan weer mogen."

Dat de trein voorlopig de remise niet meer uitkomt, betekent zeker niet het einde van de stoomclub. De Graaff: "Er is altijd genoeg te klussen. Dat vinden we heerlijk, we kunnen er niet van buiten. Behalve dat we serieus werken, is het een sociaal gebeuren hier. De meeste mensen van de stoomclub kennen elkaar al heel wat jaartjes." Rijbroek: "Het klussen gaat gewoon door. Maar dat klussen doe je om de locomotief te laten rijden. Heel jammer dat dat niet meer kan."

Tata Steel: "We liggen onder een vergrootglas" Peter van Boesschoten, woordvoerder van Tata Steel: "We kennen allemaal de stikstofdiscussie in Nederland. Tegen die achtergrond hebben we dit helaas moeten besluiten. We hebben er allemaal pijn van, er zit heel veel trots bij de leden van de stoomclub. Die vinden het prachtig om de fabriek aan belangstellenden te kunnen laten zien. Heel jammer natuurlijk voor de mensen die hun ziel en zaligheid in dit werk leggen." Je hoort ook mensen zeggen: Tata Steel stoot heel veel schadelijke stoffen uit. Wat maakt dan zo'n ritje van een trein één keer in de maand uit? "Ik kan me die uitspraak heel goed voorstellen. Maar wij liggen nu eenmaal onder een vergrootglas. We kijken heel goed wat we allemaal kunnen doen om het bedrijf schoner te maken. Zolang de stikstofdiscussie loopt, moeten we hier tijdelijk mee stoppen. Jammer maar helaas."