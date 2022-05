Zwak Koninklijke HFC zakt naar derde plaats, AFC speelt gelijk tegen concurrent

Het is Koninklijke HFC voor de derde wedstrijd op rij niet gelukt om te winnen. Op bezoek bij Kozakken Boys, de nummer zestien van de tweede divisie, werd er kansloos met 3-0 verloren. AFC speelde met 1-1 gelijk tegen Noordwijk, terwijl Jong FC Volendam duidelijk te sterk was voor De Treffers.

Door twee doelpunten van Thomas Marijnissen stonden de Haarlemmers bij rust al met 2-0 achter. Tarik Fagrach besliste in de 54e minuut de wedstrijd door de 3-0 te maken. Concurrent HHC Hardenberg versloeg Quick Boys met 3-1 en neemt de tweede plaats over van Koninklijke HFC. HHC heeft 55 punten, HFC en Jong Sparta staan derde en vierde met 53 punten.

AFC staat na dertig duels op de zesde plaats. Tegen nummer zeven Noordwijk leek het even mis te gaan toen Marc de Kruijs een kwartier voor tijd de 1-0 maakte. Gelukkig voor de Amsterdammers was daar Oussama Siali. Hij tekende in de 82e minuut voor de gelijkmaker.

