Samenvatting: handbalsters VOC Amsterdam op achterstand in strijd om landstitel

Het eerste duel om het kampioenschap is verloren gegaan voor VOC Amsterdam. De handbalsters begonnen slecht tegen Venlo, waardoor het een inhaalrace werd. Ondanks een sterke tweede helft hielden de bezoekers stand: 23-24.

In de twintig eerdere wedstrijden tussen VOC Amsterdam en Venlo wisten de Limburgers slechts één keer te winnen. Daar was vanmiddag niets van te merken, want Venlo was veel beter in de eerste helft. Dat resulteerde in een logische ruststand van 7-13.

Samenvatting: VOC - Venlo (Het laatste kunstje van Michelle Goos) - NH Sport

Na de peptalk van coach Rachel de Haze had VOC het een stuk beter voor elkaar. Op dat moment was de achterstand wel al opgelopen tot zeven punten (10-17). De thuisploeg kwam steeds dichterbij en naderde Venlo vier keer tot één punt, maar de gelijkmaker kwam er niet. Vlak voor tijd besliste Lianna van Sleeuwen de wedstrijd. Het slotakkoord was voor Pipy Wolfs: 23-24. Volgende week zaterdag is het tweede duel in deze best-of-three. Er wordt dan gespeeld in Venlo. Bij winst van VOC is de beslissingswedstrijd op 28 mei in Amsterdam.

VOC-trainer Rachel de Haze zag haar ploeg achter de feiten aanlopen - NH Sport