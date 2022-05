Omwonenden geschrokken van brand Cruquius: "Vlammen en geknal waren beangstigend"

De enorme brand die gistermiddag in Cruquius woedde en daarbij een groot bedrijfspand volledig verwoestte, heeft grote indruk gemaakt op omwonenden. Even na 15.00 uur in de middag ontstond er brand bij de opslagloods en al snel sloegen de vlammen uit het dak, ontstond er een grote, zwarte rookpluim en klonken er talloze knallen. In het pand lagen onder meer grote partijen deodorantbussen opgeslagen die door de hoge temperaturen massaal tot ontploffing kwamen.

Buurtbewoner Stan Geerling zat thuis te werken, toen hij werd opgeschrikt door het geknal. "Ik ben naar buiten gegaan en zag vervolgens dat pand in lichterlaaie staan", vertelt hij. "Vanwege de ontploffingen vroeg ik me af wat er in opgeslagen lag. Het was best wel beangstigend, ook omdat de vlammen enorm hoog waren." Ook Nimko Lodewijk, die een bedrijf heeft vlakbij de brandhaard, bekeek de vuurzee met enige zorg. "We waren toch even bang dat het vuur over zou slaan op ons pand. Gelukkig is dat ons bespaard gebleven."

Quote "Ergens zette ik me schrap voor een enorme ontploffing, maar gelukkig bleef die uit" stan geerling, buurtbewoner

Ook buurtbewoner Piet Brouwer moest even een paar keer met de ogen knipperen toen hij de enorme vuurzee zag. "De brand was ongelooflijk groot en vooral ook de rook was heel heftig. Die was pikzwart, de pluim enorm. En verschrikkelijk veel geknal." Bij buurtbewoner Geerling gingen de gedachten bij het zien van de brand en het horen van de ontploffingen even terug in de tijd. "Ik ben van de leeftijd dat ik de vuurwerkramp in Enschede heb meegemaakt en ergens zette ik me toch een beetje schrap voor die grote ontploffing. Maar gelukkig bleef die uit."

Valse start voor twee bedrijven Een nog maar net opgeleverde opslagloods werd, ondanks dat de brandweer het vuur probeerde te blussen, volledig in de as gelegd. Ook een naastliggend bedrijf, gespecialiseerd in het wrappen van auto's, raakte zwaar beschadigd en moet als verloren worden beschouwd. Buurtbewoner Geerling leeft met de eigenaren mee. "Het is triest, zeker voor de eigenaar van het autobedrijf. Dat was net opgeleverd. Die kan overnieuw beginnen."