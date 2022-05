Medaille voor Yoeri Havik bij nieuwe opzet wereldbeker baanwielrennen

Yoeri Havik heeft bij de Nations Cup in Canada de zilveren medialle gepakt op het onderdeel afvalkoers. De baanwielrenner uit Avenhorn moest alleen zijn meerdere erkennen in de Belg Jules Hesters.

In de afvalkoers moet je er steeds voor zorgen dat je niet als laatste over de finish komt. Als dat wel gebeurt, val je af. De 31-jarige Havik had dat goed voor elkaar in het Canadese Milton. Hij bleef samen met Hesters over en legde het af in de laatste ronde.

De Nederlanders Roy Eefting en Vincent Hoppezak werden respectievelijk zesde en dertiende op de afvalkoers. Bij de vrouwen was Lonneke Uneken goed voor zilver op de scratch. Donderdag wonnen de Nederlandse mannen de teamsprint, de vrouwen werden tweede.

Dit is de tweede Nations Cup van dit seizoen. Het is sinds vorig jaar de vervanger van de wereldbeker. Op ieder onderdeel kun je punten verdienen voor het algemeen klassement.