Oostknollendammers nemen heft in eigen hand: gymzaal gered en opgeknapt

"We laten het niet gebeuren dat de gymzaal ons ook afgenomen wordt." Dat was het gevoel in Oostknollendam toen de plaatselijke school in 2014 de deuren moest sluiten. Dat is gelukt: inwoners hebben het beheer van de gymzaal overgenomen en het helemaal opgeknapt. Vanochtend was de opening.

"Er is echt heel veel aan gedaan", zegt Daan Klaase, voorzitter van de stichting die erachter zit, Stichting Het Hop Oost-Knollendam. "De gymzaal is intact gebleven zoals die was. We hebben ook alle spullen behouden. We hebben ook extra sportapparaten aangeschaft met behulp van fondsen." In totaal was er via die fondsen een kleine 85.000 euro beschikbaar. Twee jaar lang hebben iedere zaterdag mensen gewerkt aan de sporthal, die geheel energiezuinig is gemaakt. Wagens Het behouden van het gebouw had nog een voordeel: nu is er plek voor verschillende wagens die absoluut behouden moesten blijven, zegt Klaase. Het gaat om de oude draaimolen, de oldtimer van de vrijwillige brandweer en de mobiele wagen van de burgerhulpverlening. Die staat vooraan zodat die kan uitrukken als er alarm is in het dorp. Tekst loopt door onder de foto's

De gymzaal van binnen

Pim Knijnsberg

Oude wagens opgeslagen in gymzaal Oostknollendam

Opening gymzaal Oostknollendam

De opening van de gymzaal

De burgemeester krijgt de gymzaal te zien

Ongeveer tachtig mensen waren bij de opening aanwezig, onder wie Pim Knijnsberg. Hij geeft direct aan lekker te gaan sporten straks. "Dinsdagmiddag, met mijn vrouw. Gaan we samen sporten." Lachend: "Eigenlijk deden we dat voor de opening al, we moesten het even uitproberen." Hij vervolgt: "Je hebt een paar koplopers in het dorp en die regelen het. Subsidies aanvragen, fondsen aanschrijven...geweldig gewoon." Er wordt geen winst gemaakt: het is simpelweg de bedoeling dat het dorp nog gebruik van de gymzaal kan maken. Voor veertig euro per jaar ben je lid van de vereniging en heb je toegang, de sleutel is op te halen aan de overkant van de gymzaal.