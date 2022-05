Van achter je laptop meezoeken naar sporen van de oorlog in onderzoek Scars of War

Ruim 75 jaar na dato zijn nog steeds veel bunkers en ander militair erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog niet gevonden. Het 'citizens science'-onderzoek Scars of War moet hier een einde aan brengen. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag doet onderzoeksleider en archeoloog Wouter Verschoof-Van der Vaart een oproep aan mensen om zich aan te melden om mee te zoeken.

Het onderzoek vindt plaats in Noord-Holland en Utrecht en staat onder leiding van archeologen van de Universiteit Leiden, Wouter Verschoof-Van der Vaart en Anton Cruysheer van Landschap Erfgoed Utrecht.

Bij dit onderzoek wordt gezocht naar groot militair erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog zoals bunkers, kazematten, loopgraven en bomkraters. "Op de Veluwe hebben we eerder zo'n onderzoek gedaan en toen hebben we honderden sporen gevonden", zegt Verschoof-Van der Vaart. "De verwachting is dat we veel zullen aantreffen. We willen een completer beeld krijgen."

"Er zijn steeds minder ooggetuigen dus we verliezen steeds meer deze bron aan informatie en geschreven bronnen zijn vanuit een bepaalde kant geschreven", legt de archeoloog uit. "De archeologische bron wordt dus steeds belangrijker."

effectief en efficiënt

Scars of War is een zogenaamd 'Citizens Science'-project. Dit wil zeggen dat vrijwilligers mee kunnen zoeken naar het verloren erfgoed. De vrijwilligers moeten kleine afbeeldingen, zogenoemde hoogtekaarten (LiDAR), bekijken van achter hun laptop en aangeven wat ze denken te zien.

"Als ik dat in mijn eentje moet onderzoeken kost dat heel veel tijd. Op deze manier kunnen burgerwetenschappers meedoen en zo kunnen we op deze schaal onderzoek doen." Samen met geautomatiseerde detectie (Deep Learning of Artificial Intelligence) moet op een effectieve en efficiënte manier deze sporen van het verleden gevonden worden.

Om de vondst later te bekijken is geen zekerheid, maar zou wel mogelijk zijn. "Het ligt eraan waar het erfgoed gevonden is. Je kan niet zomaar iemands achtertuin in", grapt de archeoloog. "Maar in een later stadium willen we er zeker kijken."

Het project wordt nu opgestart en is eind dit jaar klaar.

Luister naar het hele interview via deze link