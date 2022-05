Alkmaarse oorlogsheld Truus lijkt nog onbekend, museum moet dat gaan veranderen

Een museum dat geen overbodige luxe blijkt; niet alle Alkmaarders kennen haar verhaal. Dat is te zien in de onderstaande video.

Toen in Alkmaar haar achtergrond werd ontdekt , is er werk gemaakt om Truus te eren. Twee jaar geleden werd een levensgroot standbeeld onthuld door toen nog burgemeester Piet Bruinooge. Samen met de huidige burgemeester opende hij het Truus Wijsmuller Museum.

Truus Wijsmuller-Meijer werd in 1896 geboren aan de Mient in de Alkmaarse binnenstad. Op haar 17e verhuisde ze naar Amsterdam waar ze later - na de Kristallnacht - de Kindertransporten opzette. Op deze manier vluchtten tienduizend kinderen uit door nazi's bezet Europa.

Truus en Bath

Het pop-upmuseum over Truus Wijsmuller is tot en met juni gratis te bezoeken in de middagen van donderdag tot en met zondag. In dezelfde ruimte is ook aandacht voor de stedenband tussen Alkmaar en het Engelse Bath. Die stad verzorgde overlevingspakketten voor Alkmaarders aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.