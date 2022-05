De Aftrap: 'Alfred Schreuder trainer met een korte buitenlandreis, maar prima repuatie'

In de laatste aflevering van De Aftrap van dit seizoen reageren trainers Andries Jonker (Telstar) en Wim Jonk (FC Volendam) op de benoeming van Alfred Schreuder als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. "Hij kent de club, dat is een enorm voordeel", zegt Jonk in de voetbal talkshow. Jonker denkt ook dat de landskampioen een gschikte opvolger voor Erik ten Hag heeft aangesteld. "Als hoofdtrainer heeft hij niet veel dienstjaren, maar hij heeft een prima reputatie."

Andries Jonker in De Aftrap - NH Sport / Edward Dekker

Behalve over Ajax gaat het aan tafel ook over het succes van FC Volendam en het teleurstellend verlopen seizoen van Telstar. De Velsenaren eindigden in de eerste divisie op de voorlaatste plaats. Omdat Jonker op korte termijn geen sportieve verbetering verwacht, heeft hij besloten te vertrekken.

Voordat het zover is, gaat de Amsterdammer met de staf en de voltallige spelersgroep van Telstar nog wel in Volendam eten. Dat gebeurt op uitnodiging van Keje Molenaar en is een bedankje omdat Telstar vlak voor het einde van de competitie van Excelsior won en daarmee FC Volendam een grote dienst bewees bij de promotie naar de eredivsie. "Wij hadden op dat moment zeven- tot achtduizend supporters in Volendam", vertelt Jonker lachend.

Telstar gaat in Volendam uiteten op kosten van Keje Molenaar - NH Sport / Edward Dekker

Je kunt de laatste aflevering van dit seizoen van De Aftrap hieronder in zijn geheel bekijken of vanavond bij NH Sport op televisie om 18.10 uur en daarna elk uur in de herhaling. Vrijdag 12 augustus keert de voetbal talkshow weer terug op televisie.

De Aftrap van vrijdag 13 mei met Wim Jonk en Andries Jonker - NH Sport / Edward Dekker