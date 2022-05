Formerende partijen staan voor harde keuzes: "Lasten verhogen én bezuinigen"

Marjolein Moorman (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66) waren vandaag op pad in De Pijp. De afgelopen paar vrijdagen bezochten de onderhandelaars een stadsdeel en Zuid is de laatste op de lijst. "Dat doen we om in de stadsdelen, en ook stadsgebied Weesp, te horen wat er allemaal speelt en om kennis te maken met de bestuurscommissies", legt Moorman uit.

De thema's die worden besproken worden meegenomen in de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur. Die onderhandelingen gaan goed, laten alle drie de kopstukken weten. "We zijn nu echt druk bezig om een stap vooruit te zetten", aldus Van Dantzig. "We hebben ons ten doel gesteld dat het begin juni af is en dat is het binnenkort. Dus we moeten aan de bak."

Tekorten

Die onderhandelingen zijn dit jaar extra uitdagend. De stad kampt met grote financiële tekorten door onder andere de aanpak van de bruggen en kades, de energietransitie en de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar gaf het voormalige college nog vier miljard uit om gezond uit de coronacrisis te komen. Daarvoor moesten ze diep in de reserves duiken.

"Dus moeten er nu harde keuzes gemaakt worden", aldus GroenLinks-voorman Groot Wassink. Wat die harde keuzes dan precies zijn, kan hij nog niet kwijt. "Maar we zullen echt moeten kiezen want de financiële situatie is gewoon echt niet goed. En je wil toch blijven investeren in de stad en de uitdagingen die er zijn. Neem klimaatverandering, ongelijkheid en de woningnood."