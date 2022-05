Wisselvallig AZ terug bij af: "We werden toen nog geroemd om onze stoïcijnsheid"

Na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-2) kookte Pascal Jansen over van woede. In de afgelopen vijf wedstrijden verspeelde AZ vier keer punten in de absolute slotfase, zo ook in de Galgenwaard. "Dat overkomt ons te veel", zegt Jansen. De trainer van AZ is inmiddels weer 'afgekoeld' en hoopt zondag tegen RKC Waalwijk vertrouwen te tanken richting de play-offs.

AZ-trainer Pascal Jansen vindt AZ wisselvallig - NH Sport / Stephan Brandhorst

Voor Jansen is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Tegen PEC Zwolle (2-1 verlies), Sparta Rotterdam (1-1), Ajax (2-2) en FC Utrecht (2-2) ging het telkens mis. "Het is zaak dat we daaruit lessen trekken." De trainer vindt zijn elftal de laatste weken 'wisselvallig' en wordt daar inmiddels wel gek van. "In sommige fases moet je de kleine overwinning koesteren, maar we streven ernaar om het op de AZ-manier te doen. Dus liever lopen we uit naar een grotere voorsprong." Tekst loopt verder onder de video.

Jansen ziet wel welke club AZ in play-offs treft - NH Sport / Stephan Brandhorst

Hoewel voor AZ in de competitie weinig meer op het spel staat, hamert Jansen erop dat hij goed de play-offs in wil gaan. Daarin speelt AZ tegen de nummer acht, maar daar strijden NEC, Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, FC Groningen en SC Cambuur nog voor. Tegen RKC Waalwijk kan hij over een fitte selectie beschikken. Yusuf Barasi keert mogelijk weer terug in de wedstrijdselectie, Jelle Duin is weer fit en Bruno Martins Indi heeft geen bovenbeenklachten meer. Aanstaande zondag treft AZ in eigen huis RKC Waalwijk. De wedstrijd begint om 14.30 uur.