Hoe kijk jij naar S10 op het Songfestival? Stuur je video!

Dinsdag plaatste S10 zich via een spannende halve finale met haar lied 'De diepte'. In café Montmartre in Amsterdam was de spanning bijna niet meer te houden, en de ontlading groot toen Nederland pas als allerlaatste finalist bekend werd gemaakt. "Het was echt nageltjes bijten", vertelde één van de gasten.

Abbekerk

Aan de steun zal het niet liggen. In het West-Friese dorp Abbekerk, waar S10 opgroeide is het vertrouwen groot. "Het is wel in het Nederlands, maar met zoveel gevoel gezongen dat iedereen het kan voelen", aldus één van de dorpsbewoners.

Maar het meest trots is natuurlijk de familie van Stien den Hollander, zoals de zangeres in het echt heet. Haar opa John en oma Marian den Hollander keken de halve finale nog in café Het Nieuwe Bonte Paard, maar zijn vanavond in Turijn. "Man, ik was op van de zenuwen. Maar ze heeft het super goed gedaan, we zijn meer dan trots."