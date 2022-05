Zeer hevige brand bij groothandel in Cruquius: "Levenswerk in rook op"

Op een bedrijventerrein aan de Crommelinbaan in Cruquius is vanmiddag een zeer hevige brand uitgebroken. De brand woedt bij een groothandel voor cosmetica- en drogisterijproducten. De vlammen slaan uit het dak en de rookontwikkeling is van grote afstand te zien.

De brand wordt op dit moment geblust door brandweerlieden uit de hele omgeving. Twee panden zijn inmiddels opgegeven, naast de groothandel is ook het aannemersbedrijf erachter niet meer te redden.

Eigenaar lichtgewond

Op het moment van de brand waren er twee mensen aanwezig in het pand. Zij hebben de brand geprobeerd te blussen, maar dat lukte niet. Een van de aanwezigen was de eigenaar van het pand, hij is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gegaan. Verder zijn er geen slachtoffers gevallen.

NH Nieuws-verslaggever Niels van Steijn sprak ter plaatse met een medewerker die boven aan het werk was. "Ik liep naar beneden, en toen zag ik allemaal zwarte dingetjes door de lucht vliegen. Toen ben ik gaan rennen, naar buiten." De vrouw van de eigenaar van het pand is ook aanwezig, die is duidelijk zwaar geëmotioneerd.

"Je ziet letterlijk een heel levenswerk in rook opgaan", vertelt ze. "Ik ben blij dat het alleen materiële schade is en dat er geen zwaar gewonden zijn gevallen, maar het blijft emotioneel."

Knallen en NL-Alert

Op Twitter vertelt een omwonende dat hij ontploffingen hoort bij het brandende bedrijf. Op foto's is te zien dat het brandende pand nu al zo goed als verloren is, de platen aan de buitenkant trekken krom door de vlammen.

De veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat de knalgeluiden afkomstig zijn van 'gas- en verfflessen'. Vanwege de hoeveelheid rook die bij de brand vrijkomt worden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Uit voorzorg zijn ook meetploegen ingezet, die gaan onderzoeken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Mensen in de omgeving hebben een NL-Alert ontvangen.