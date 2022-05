Is Daniëlle de dubbelganger waar Angela al haar leven lang naar zoekt?

De 47-jarige Daniëlle Weeland denkt dat zij de dubbelganger is waar de 51-jarige Angela Pouwels al tientallen jaren naar zoekt. "Ik zag de oproep op Facebook en dacht zij moet mijn dubbelgangster van vroeger zijn. Net als Angela werd zij er als tienermeisje regelmatig op aangesproken dat ze een bekende niet had gegroet. "Maar dan was ik helemaal niet op die plek geweest dus dat moet Angela zijn geweest."

Op de bank bij Angela thuis in Zaandijk proberen de vrouwen aan de hand van jeugdfoto's te achterhalen of ze inderdaad elkaars dubbelganger zijn. Daniëlle heeft maar een paar foto's uit haar jeugd. "Allebei lang haar, de vorm van de wenkbrauwen, de neus. En een bepaalde blik. Dan zie ik echt mijzelf erin", vertelt Angela.

Geen gelijkenis

Maar als ze elkaar nu in de ogen kijken zien ze absoluut geen gelijkenis. "Nee, nu helemaal niet meer", zegt Daniëlle en Angela vindt dat ook. "Ik zie wel overeenkomsten qua karakter en doen en laten. Allebei spontaan, een beetje druk en we houden van praten." Volgens Daniëlle kwamen ze vroeger ook op dezelfde plaatsen en groeiden ze in dezelfde buurt op."

Verder zoeken

Angela heeft toen ze twintiger was Daniëlle ooit één keer gezien op haar werk in een supermarkt. "Ik durfde haar toen niet aan te spreken." Daniëlle zegt dat zij inderdaad destijds in die supermarkt werkte. Of dat allemaal sluitend bewijs is dat zij elkaars dubbelganger zijn, blijft de grote vraag. Angela houdt het nog open en is benieuwd of nog iemand zich meldt. Eén ding is sowieso duidelijk geworden: de dames kunnen het uitstekend met elkaar vinden en zijn van plan vaker af te spreken.