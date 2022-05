Castricum heeft als eerste uit de regio een coalitie: dit zijn de wethouders

Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben vandaag een coalitieakkoord gepresenteerd voor de komende vier bestuursjaren. Hiermee is de gemeente Castricum de eerste gemeente binnen de regio Alkmaar die een coalitie rond heeft. Ook de wethouders zijn bekendgemaakt.

Doordat CDA zich aansluit bij Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks heeft de coalitie een meerderheid van 16 van de 25 zetels. Hierdoor bestaat het college van burgemeester en wethouders de komende tijd uit vier wethouders; dat waren er in de afgelopen periode drie. Toen ging een minderheidscollege aan de slag.

De coalitie kwam tot stand onder leiding van fractievoorzitter Roel Beems van Lokaal Vitaal. Deze partij behaalde 24 procent van de stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart en werd hiermee de grootste .

De coalitiepartners zetten naar eigen zeggen in op een 'daadkrachtige en duurzame toekomst voor de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen'. Belangrijke thema's voor de volgende vier jaar zijn onder andere woningbouw en de ontwikkeling van de lokale economie.

Woningbouw 'bovenaan de lijst'

In het coalitieakkoord laten de collegepartijen weten dat woningbouw 'bovenaan de lijst staat'. Daarnaast geven ze aan dat de gemeente moet inzetten op inclusie, zodat iedereen zich welkom voelt in Castricum. Ook wil de gemeente dat de BUCH-werkorganisatie niet langer politiek-bestuurlijk, maar zakelijk is. Hierover vertelde Roel Beems eerder al aan NH Nieuws.

De wethouders worden geïnstalleerd op donderdagavond 19 mei. Dan wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouder, Ron de Haan. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad. Diezelfde avond wordt het coalitieakkoord met de raad besproken.