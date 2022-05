Blauwe Vlag voor schoon IJmuidens zeestrand: "Zie 'm steeds vaker, een goede zaak"

De Blauwe Vlag wappert vandaag voor het eerst sinds 2016 weer in de altijd aanwezige wind op het strand van IJmuiden aan Zee en op de Noordpier. De vlag is alleen te zien in havens en op stranden die het EU-keurmerk "uitstekend" hebben. Toegegeven, kitesurfers zoeken hun strand er nog niet op uit, maar "ik zie de vlag wel steeds vaker en ik vind het ook een goede zaak dat er op waterkwaliteit gelet wordt", aldus kiter Michiel.

Het water was op de twee plekken in IJmuiden na 2016 niet schoon genoeg meer voor het keurmerk, maar inmiddels is het alweer drie jaar dik in orde. En zoveel jaren móet het ook weer bijna brandschoon zijn, voordat de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) zijn certificering uitgeeft.

Vandaag staan er tientallen mannen en vrouwen op het strand van IJmuiden aan Zee in een wetsuit en een net uit- of opgevouwen kite. Niet dat zij speciaal voor het feestelijke vlaggenhijsen zijn uitgelopen, er staat gewoon lekker veel wind.

'Is dat zoiets als blauwe havens?'

"Blauwe vlag? Wat is dat?", lachen de kitevrienden Miguel en Gijs, de haren nog nat van hun surfsessie. Maar daarna blijkt toch dat zij de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt: "Is dat zoiets als de blauwe havens, die heb je toch ook? Het is overigens wel schoon water, dat merk je, zeker vergeleken met binnenwateren."

En dat van de Blauwe Vlag-havens is zo. Zoals gezegd: naast voor schone stranden is het wapperende keurmerk ook voor propere jachthavens. Seaport Marina, verderop in IJmuiden, hijst de Blauwe Vlag bijvoorbeeld al onafgebroken sinds 1999.

Al die blauwe vlaggen voor schone wateren waren Michiel, die een paar meter verderop zijn kite staat op te pompen, wel al opgevallen. "Je ziet ze steeds meer, dat is zo. Ik zoek mijn strand en zee er niet op uit hoor, zover is het nog niet. Ik woon in de buurt. Bij Westenwind kom ik hier, bij Oostenwind ga ik naar het IJsselmeer. Maar je ziet die vlag wel steeds vaker en dat lijkt me goed."

'Pech dat we 'm vanaf 2016 niet meer hadden'

De demissionair wethouder strandzaken Bram Diepstraten viel de eer ten deel om het keurmerk vandaag langs de vlaggenstok omhoog te trekken. Een vraag aan hem was: is er iemand verantwoordelijk voor de schonere zee voor IJmuiden, of was het misschien gewoon een beetje pech dat er in 2016 iets meer darmbacteriën en andere minder frisse uitscheidingen werden gemeten?

Diepstraten: "Ja, het was ook wel een beetje pech in 2016, denk ik." Maar graag gunt hij de strandhouders en gemeente toch een beetje eer: "De onderscheiding gaat niet alleen over het water, dat nu dus drie jaar op rij schoon genoeg is, het gaat ook over het schone strand."