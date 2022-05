Akkoord is zo goed als af, toch moet Huizen nog weken wachten op nieuwe coalitie

Hoewel ze er in Huizen als de kippen bij waren om een nieuwe coalitie in de steigers te zetten, moeten de inwoners van het vissersdorp toch echt nog even geduld hebben voordat het nieuwe college begint. Volgens formateur Bastiaan Postma duurt het zeker nog tot begin juli.

De inkt van de verkieizingsuitslag van 16 maart was nog niet droog of de VVD, die de grootste werd in Huizen, had Postma al benaderd met de vraag of hij het informatieproces wilde leiden. Binnen een week presenteerde VVD'er Postma zijn bevindingen. Naast de liberalen moeten Leefbaar Huizen, CDA en D66 in de nieuwe coalitie komen.

Nieuwe wethouders

Inmiddels zijn de gesprekken tussen de vier partijen al een kleine twee maanden op weg. Volgens Postma, die ook de taak van formateur bekleedt, is het kwartet in een vergevorderd stadium. Zo zijn onder meer de nieuwe wethouders bekend. Roland (VVD) en Bert Rebel (CDA) keren terug, terwijl Fleur van der Kleij (Leefbaar Huizen) en Karin van Werven (D66) de nieuwkomers zijn. D66'er Marlous Verbeek en PvdA'er Maarten Hoelscher zijn daarmee bezig in de laatste weken van hun wethouderschap.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling, de opvolging van de organisatiescan en over het Huizer Museum. Dit zijn allemaal hete hangijzers voor de vier politieke partijen.

Doorrekenen

Uit een korte rapportage van Postma blijkt dat het kwartet nog twee weken nodig heeft om het concept-coalitieakkoord af te ronden. Maar dan duurt het nog een dikke vijf weken voordat de nieuwe coalitie aan de slag gaat. Zo wordt eerst het coalitieakkoord nog doorgerekend, waarna er eventueel nog aanpassingen gedaan kunnen worden.

Hierna volgen nog een paar stappen voordat de extra raadsvergadering op donderdag 8 juli belegd kan worden, waar dan onder meer de vier wethouders geïnstalleerd worden. Eerst leggen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 het concept nog voor aan de gehele raad en ook burgemeester Niek Meijer moet nog naar het akkoord kijken. Hun reacties kunnen leiden tot aanpassingen van het akkoord.

Ingelast

Halverwege juni moet deze klus dan geklaard zijn, waarmee het formatieproces wordt afgerond. Een paar weken later volgt een speciaal hiervoor ingelaste vergadering, waarin het akkoord moet worden vastgesteld, de wethouders benoemd worden en de vier bestuurders opgevolgd worden door andere raadsleden.

"Er is specifiek gekozen voor een extra te beleggen raadsvergadering om de reguliere raadsvergadering van 7 juli niet extra te belasten", meldt Postma. "In overleg met het zittende college zal het afscheid van de wethouders die niet meer terugkeren in het nieuwe college op een eerder moment plaatsvinden, zodat ook daaraan passende aandacht kan worden gegeven."