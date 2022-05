Dit weekend weer werkzaamheden Wijkertunnel: Dierenambulance en taxichauffeur vrezen drukte

De Wijkertunnel is ook dit weekend weer afgesloten voor al het verkeer. De afgelopen weekenden hebben uitgewezen dat deze afsluiting voor grote verkeersproblemen zorgt in de IJmond. Taxichauffeur Henk van der Valk omschrijft het treffend: "Velsen is net een booreiland. Je komt er zo lastig weg, zeker nu de zeesluis nog altijd afgesloten is."