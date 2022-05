Jaren wachten op een speeltuin in chique nieuwbouwwijk Tudorpark Hoofddorp.

Joyce Hinderks verhuisde in 2016 met haar gezin vanuit de Hoofddorpse wijk Floriande naar een nieuw huis in de chique nieuwbouwwijk Tudorpark. Ze wist dat de buurt nog volop in ontwikkeling was, maar dat ze jaren moest wachten op essentiële voorzieningen zoals een speelplek voor de kinderen en containers voor gescheiden afval, dat is haar behoorlijk tegengevallen.

Definitieve speelvoorziening Tudorpark Hoofddorp - NHNieuws

"We wisten dat we gingen pionieren, het proces van het zelf ontwerpen van een huis en het begeleiden van de bouw, was een fantastisch avontuur", vertelt Joyce als ze haar ruime, moderne woning aan de rand van het Tudorpark laat zien. Het huis is helemaal naar de wensen van de familie gebouwd en toch is Joyce niet enthousiast over de manier waarop de nieuwbouwlocatie Tudorpark werd ontwikkeld. "Ze hebben veel te grote eenheden willen bouwen, de planning ​van voorzieningen kwam daardoor in de knel", vertelt ze.

"Toen we hier in 2016 kwamen wonen was de oudste van onze twee dochters zes jaar en dan heb je een veilige buiten speelplek nodig", zegt Joyce. Zolang de weilanden nog toegankelijk waren konden de kinderen daar spelen. Maar hoe meer het terrein veranderde in een bouwput, hoe meer terrein ontoegankelijk werd gemaakt met hekken.

Nieuwbouwwijk Tudorpark Hoofddorp in aanbouw - NHNieuws

Er bleef geen speelruimte meer over. Na twee jaar overleggen met woningcorporatie Ymere werd er een plan gemaakt voor een tijdelijk, provisorisch speeltuintje. "Na veel gebied en gesmeek was Ymere bereid 750 euro te steken in tijdelijke speeltoestellen en een hek, een schijntje natuurlijk", zegt Joyce. Buurt initiatief Gedreven buurtvaders probeerden nog iets te maken van de voorlopige speelplek. Met pallets en zeil die ze kregen van aannemers in de buurt timmerden ze een hut en wat klim apparaten. "En zelf heb ik nog autobanden in staan graven om het een beetje aan te kleden", aldus Joyce.

provisorische speeltuin in Tudorpark Hoofddorp - NH Nieuws

Het onderhoud van de voorlopige speelplek kwam ook voor het grootste deel bij de bewoners op het bord. "Af en toe werd er gemaaid als we erg zeurden bij Ymere. Maar meestal was het gras dan zo hoog dat de kinderen onder de teken zaten als ze er gespeeld hadden." Het heeft tot het najaar van 2020 geduurd voor er echte permanente speeltuintjes werden ingericht. De kinderen van Joyce waren toen de schommel en de wip eigenlijk al ontgroeid.

Speeltuin nieuwbouw wijk Tudorpark Hoofddorp - NHnieuws

Communicatie Belangrijkste oorzaak van alle problemen is gebrekkige communicatie volgens Joyce. En zij spreekt namens de bewoners van de Bennebroekerweg. "Wij zijn regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, de gemeente doet eigenlijk niks voor ons terwijl we genoeg belasting betalen", aldus Joyce. Bij de bouw van Tudorpark zijn veel partijen betrokken: Ymere, Dura Vermeer, de gemeente Haarlemmermeer. Die weten van elkaar niet precies wie wat doet, zegt Joyce. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden voor onderhoud en voorzieningen in de loop der jaren van de ene naar de andere partij verschoven vertelt zij. Dat veroorzaakt grote onduidelijkheid bij bewoners, niemand weet meer wie er waarvoor verantwoordelijk is.