De Peiling: Nederland moet menstruatie-verlof invoeren

Als je ernstige pijn ervaart tijdens de ongesteldheid, heb je in Spanje voortaan recht op drie tot vijf vrije dagen per maand. Daarmee is Spanje het eerste Europese land dat menstruatieverlof invoert. Moet Nederland dat ook gaan doen?

Alleen vrouwen met ernstige klachten komen in aanmerking voor het menstruatieverlof in Spanje. “Het gaat dan niet om licht ongemak, maar om ernstige symptomen, zoals diarree, zware hoofdpijn, koorts”, aldus de Spaanse staatssecretaris Ángela Rodríguez.

Naast de invoering van menstruatieverlof, krijgen leerlingen op school beschikking over tampons en maandverband. Voor vrouwen met een kleine beurs wordt de btw op tampons en maandverband afgeschaft.

Meerderheid van jongeren voor menstruatieverlof

Driekwart van de Nederlanders onder de 35 jaar staat positief tegenover het invoeren van zo'n menstruatieverlof, blijkt uit een enquête van FNV Young & United. Van de respondenten geeft 89 procent aan hun werk minder goed te doen in die periode van de maand. Ze hebben klachten die variëren van minder gefocust zijn, tot alleen nog maar in bed kunnen liggen.

Uit eerder onderzoek van Radboudumc blijkt dat één op de drie vrouwen niet normaal kan functioneren door menstruatiepijn en dat de menstruatieklachten leiden tot problemen op de werkvloer.

In Azië al jaren menstruatieverlof

In Azië is menstruatieverlof geen nieuw concept. Al sinds 1947 hebben vrouwen in Japan het recht op vrije dagen als ze ongesteld zijn. Ook in andere landen in Azië, zoals Zuid-Korea, Indonesië en Taiwan, kunnen vrouwen thuisblijven als ze last hebben van ongesteldheidsklachten.

Vind jij menstruatiepijn een geldige reden om niet naar werk te gaan?