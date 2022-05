Tevreden buurt dankzij opening van nieuw dorpsplein Huisduinen: "Uitzicht een stuk verbeterd"

Het is feest in Huisduinen, want het nieuwe dorpsplein is officieel geopend. Met inspraak van de buurt is er gekozen voor een nieuw plein met minder stenen en meer groen. Het resultaat mag er dan ook zijn volgens omwonenden.

"Ik ben ontzettend trots op hoe dit gerealiseerd is", vertelt Peter de Vrij, wethouder van de gemeente Den Helder, in zijn speech. Er zijn volgens De Vrij veel ideeën ingebracht en de uiteindelijke invulling van het nieuwe dorpsplein is ook samen met omwonenden bedacht. "We zijn samen met de omwonenden tot dit resultaat gekomen", aldus de wethouder. De Vrij hoopt dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere projecten in de toekomst. Na het officiële openingsmoment is er ruimte voor een hapje, een drankje en een groot springkussen voor de kinderen. Er komen veel bewoners op het evenement af. "Wij zijn er hartstikke blij mee", vertelt een buurtbewoner. "Ze hebben alles aangepakt."

Het grootste gedeelte is blij met het nieuwe uiterlijk van het plein. Maar er zijn ook aandachtspunten vergeten, vertelt een omwonende die aan het plein woont. "Ik vind het een enorme verbetering, maar het zou verkeersluw worden en dat is niet gebeurd." Tijdens het ontwerpen van het nieuwe plein zijn er meerdere ideeën naar voren gekomen om de weg autoluw te maken. Een omwonende vertelt: "Er zou in eerste instantie een kronkel in de weg komen om automobilisten af te remmen, en er is ook sprake van geweest om er een eenrichtingsweg van te maken." En dit was volgens buurtbewoners ook hard nodig, omdat er heel hard wordt gereden.

Toekomst Huisduinen kan nu gaan genieten van het nieuwe dorpsplein en dat komt goed uit nu het toeristenseizoen weer bijna van start gaat. Maar wie denkt dat Huisduinen nu klaar is, heeft het mis. Er zijn voor de toekomst nog meer dromen. "We zijn alweer bezig met de plannen van het volgende project, namelijk de trap naar het Dijklichaam die moet worden opgeknapt", aldus Jan Roelofsen van Huisduiner Belang. "Huisduinen wordt op deze manier op de kaart gezet", vertelt Roelofsen, "maar wel enigzins beperkt, het moet geen Zandvoort gaan worden."