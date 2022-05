Je kan sinds vandaag weer veilig langs vuurtoren Lange Jaap, omgevingsverbod opgeheven

Maandenlang stonden er hekken, maar vanaf vandaag is de Zeeweg bij vuurtoren de Lange Jaap weer geopend. Het gebied werd afgesloten door scheuren die werden ontdekt in de fundering van de toren, maar de weg is tóch weer veilig bevonden voor verkeer.

Afgelopen september werd er nog een drastisch besluit genomen om de omgeving af te zetten, door een controle die was uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Daaruit bleek dat er een grote kans was dat de vuurtoren zou gaan instoren door de slechte staat. Op verschillende plekken in de gietijzeren fundering zaten namelijk scheuren.

Het was voor Huisduinen een lange tijd een flink stuk omrijden. Buurtbewoners zijn dan ook opgelucht dat het verbod is opgeheven. "Het is goed dat het eerst uitgezocht is, maar ik ben blij dat die weg eindelijk weer open is", vertelt een buurtbewoner.

Windkracht 9

Toch is de toren vooralsnog niet tegen alle weersomstandigheden bestand. Bij een storm van windkracht 9 of hoger is de omgeving niet meer veilig, en zullen de gemeente en Rijkswaterstaat snel in actie moeten komen. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat er dan toch meer gevaar is, en zal het gebied weer afgezet moeten worden.