Kleine prinsjes zijn geboren: pril geluk op vier hoog achter!

De lente is in volle gang en dat betekent: nieuw leven. Bloemetjes en bijtjes en jonge vogeltjes. Daar hoef je geen tuin voor te hebben hoor! Onze collega Arend de Geus heeft op zijn balkon in Amsterdam-Noord een nestkastje vol leven. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een handvol winterkoninkjes. Arend heeft ze gefilmd vanachter het raam.

De bekjes gaan wagenwijd open als papa- of mama winterkoning komt aangevlogen met een snavel vol vliegjes of wormen. De kleintjes zijn onverzadigbaar en het is een prachtig schouwspel. Best bijzonder dat een winterkoning deze nestkast op een balkon heeft uitgekozen. De kleine vogeltjes houden het doorgaans liever wat lager bij de grond. Ze maken een rond nestje in de klimop of in een holletje in een struik of een boom. Met mos en ander zacht materiaal bouwen ze een prachtig wiegje

Kraaiennest

Koolmeesjes staan er meer om bekend dat zij graag in een nestkast huizen. Merels zoeken graag weer een struik op en duiven hebben vaak niet meer nodig dan een riggeltje waar ze slordig wat takjes bij elkaar duwen en dat moet het dan maar zijn.

Kraaien zijn echt de aannemers onder de vogels. Ze bouwen flinke, stevige nesten, vaak meerdere tegelijk, waar veel andere vogels van profiteren. Sommige roofvogels broeden op een oud kraaiennest. Nijlganzen ook. Dat gaat ze niet lukken in het nestje van de winterkoning, want dat vogeltje is één van de kleinste vogeltjes van Nederland. Alleen het goudhaantje is nog kleiner.

We kunnen nu wel meegenieten van de jonge vogeltjes op het balkon van Arend. Vanachter het raam zien we de bekjes wagenwijd opengaan. Wel jammer dat Arend zijn ramen niet heeft gelapt. Iets voor volgend jaar, Arend! Goeie naam heb je ook, voor een vogelliefhebber.