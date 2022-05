KZ plukt bankzitter Marijn van den Goorbergh weg bij korfbalfinalist PKC

KZ is druk bezig met het vormgeven van het team van volgend seizoen en heeft de eerste versterking binnen. Marijn van den Goorbergh komt over van zaalfinalist PKC, waar hij vier seizoenen speelde. Het afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks in de plannen voor bij de korfbalclub uit Papendrecht.

“Ik heb met verschillende clubs gesproken maar de energie bij KZ voelde het best”, zegt de 29-jarige Van den Goorbergh, die met Oranje goud won op het EK 2016, op de website van KZ. “De groep bestaat uit een goede mix tussen ervaren spelers en jonge talenten en ik kijk ernaar uit om volgend seizoen met ze te strijden voor een plek in de play-offs.”

Coach Tim Bakker speelde op het EK 2016 samen met Van den Goorbergh en is blij met zijn eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. “Met zijn profiel en karakter is hij de perfecte aanvulling op onze groep. We hebben in de gesprekken gemerkt dat de klik heel goed is.”

KZ strandde onlangs in de halve finale van de play-offs. Over twee wedstrijden was Fortuna, dat in de finale PKC versloeg, veel te sterk voor de Koogers. In de reguliere competitie eindigde KZ als vierde.