Hilversum moet ja zeggen tegen 2 andere aanbieders; 300 deelscooters voor de zomer

De gifgroene deelscooters van Go Sharing krijgen in Hilversum concurrentie van het donkergroen van Felyx en het wit van Check. Beide aanbieders mogen eveneens honderd elektrische scooters neerzetten binnen de gemeentegrenzen, waardoor er nog voor deze zomer in totaal 300 van deze duurzame voertuigen staan in de mediastad.

GO Sharing

Felyx en Check hebben aangeklopt bij de gemeente Hilversum met de mededeling dat ook zij honderd deelscooters willen neerzetten. Vorig jaar april maakte Hilversum kennis met het duurzame vervoersmiddel, toen Go Sharing de eerste deelscooters plaatste. Volgens een brief van verkeerswethouder Annette Wolthers heeft de gemeente juridisch nog geen grond om de verzoeken van de twee andere aanbieders te weigeren. Er is namelijk geen vergunningsstelsel. Daarom zijn er tijdelijke afspraken gemaakt. Tijdelijke afspraken Beide nieuwe aanbieders mogen voor de periode van één jaar hun scooters stallen in Hilversum. Eén van die regels is dat de gebruiker de niet rit niet mag beëindigen in het stations- en centrumgebied, omdat de druk op de openbare ruimte hier al te groot is. De komst van de gifgroene scooters van Go Sharing is niet onopgemerkt gebleven. Zeker in de beginperiode regende het klachten over verkeerd geparkeerde e-scooters en vormde de elektrische tweewielers een bron van ergernis. In de vijver Ze staan midden op de stoep, waardoor ze bijvoorbeeld de weg blokkeren voor mensen met een rollator of kinderwagen. Tevens is er sprake van vandalisme. Zo zijn scooters in brand gestoken of zelfs in een vijver gegooid. De aanhoudende klachtenregen en gevallen van overlast hebben tot politieke vragen geleid.

Over die overlast schrijft Wolthers dat de gemeente geen meldingen meer registreert over verkeerd geplaatste e-scooters. De melders doen dat nu rechtstreeks bij de aanbieder, in dit geval nog alleen Go Sharing. Volgens de gemeente wordt er snel op meldingen gereageerd. "De ervaring leert dat zodra een melding of klacht binnenkomt de deelscooters binnen de afgesproken twaalf uur worden rechtgezet of dat een nieuwe gebruiker de deelscooter alweer heeft verplaatst", aldus de D66-bestuurder. De auto uit Meer inzetten op het gebruik van elektrische vervoersmiddelen past in het plaatje van de gemeente Hilversum. Dat is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2040, die vorig jaar is aangenomen door de politiek. Op die manier hoopt de gemeente dat mensen vaker de auto laten staan en kiezen voor een duurzame vorm van vervoer. Vooralsnog lijkt de deelscooter vooral een alternatief te zijn voor de fietser en niet de automobilist, zo luidde de constatering van de CDA-fractie in februari. In het afgelopen jaar is wel gebleken dat het aanbieden van deelvervoer nog in de kinderschoenen staat. Eerder kwam er al een duidelijke oproep om regels op te stellen voor deelscooteraanbod. Zoals nu blijkt, zijn er inderdaad meer kapers op de kust die ook voet aan Hilversumse wal kunnen krijgen, doordat er geen beleid is. Vervallen Daar komt verandering in. De verwachting is dat het vergunningsstelsel in januari 2023 in werking treedt. Hierin stelt de gemeente onder andere voorwaarden aan de hoeveelheid aanbieders en deelscooters. Zodra deze regels officieel op papier zijn vastgelegd en vastgesteld vervallen de tijdelijke afspraken met de drie deelscooteraanbieders.