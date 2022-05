'Huishoudens aangesloten op warmtenet tot in 2023 vast aan hoge gasprijs'

Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Op dit moment staat in de Warmtewet dat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld, daardoor mogen leveranciers de prijs van de stadsverwarming omhoog gooien.

Eerlijke prijs

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil een "eerlijke prijs" voor de stadsverwarming, omdat het een milieuvriendelijkere vorm van verwarmen is. Dat komt doordat de warmte die wordt gebruikt, warmte is dat vrijkomt van een elektriciteitscentrale of een afvalverwerker.

Daarvoor wil Jetten de Warmtewet aanpassen, zodat de prijzen ontkoppeld kunnen worden. Die wet is volgens de Haagse bronnen later klaar dan verwacht, namelijk pas ergens in 2023. De vertraging van de gehoopte ontkoppeling komt onder meer omdat Jetten in de nieuwe wet ook afspraken wil maken over het eigenaarschap van de warmtenetten. Daarover is nog veel overleg nodig.

Het betekent in ieder geval dat gebruikers van de stadswarmte ook komende winter nog vastzitten aan de hoge gasprijzen. Vattenfall, het enige bedrijf dat in Amsterdam de stadswarmte levert, verhoogde de prijzen voor gebruikers afgelopen januari. Volgens het bedrijf stegen de prijzen voor gemiddelde particuliere klant met zo'n dertien euro per maand.