Heel dorp luistert naar het schoolhoofd en fietst over smalle weg, zorgen blijven.

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van school directeur Peter Bakker om op de fiets naar school te komen. Het hoofd van de school doet de oproep omdat leerlingen van de Havenrakkers in Broek in Waterland vandaag voor het eerst naar een noodschool gaan. Het gebouw ligt aan een smalle weg en daarom maakt raadslid Luuk Zaal zich zorgen dat er ongelukken kunnen gebeuren als ouders toch weer de auto pakken.

Directeur Peter Bakker staat te stralen als hij ziet hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan zijn dringende oproep. Na een week verhuizen van de oude naar de noodschool gaan de deuren open voor de kinderen en die komen allemaal op de fiets. Volgens Bakker heeft het mooie weer en het feit dat het vandaag de opening van de school hieraan meegeholpen.

Verkeersplan

Ook Raadslid Luuk Zaal van D66 noemt de opkomst een droom voor iedereen die heeft nagedacht over het verkeersplan. Toch maakt hij zich zorgen over de smalle weg en het verkeersplan. "Waar ik me zorgen over maak, is dat als het straks toch slecht weer is mensen toch de auto pakken." Hij denkt dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar waar de school moest komen en daarna pas is gaan nadenken over een verkeersplan "Je moet er toch niet aan moeten denken dat hier ongelukken gebeuren."

Bakker heeft vertrouwen in de Broekers. "De meeste mensen deugen en willen het beste voor hun kind." Mocht het met slecht weer en in het donker toch verkeerd gaan wil hij onmiddellijk ingrijpen.